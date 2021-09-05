Полковник Мамади Думбуя, который вместе со сторонниками совершил госпереворот в Гвинее и захватил власть, решил распустить правительство, отменить действующую конституцию и закрыть воздушные и сухопутные границы страны.
Думбуя записал видеообращение, в котором озвучил свои планы после захвата власти в Гвинее.
Ранее военные мятежники задержали президента Альфу Конде.
Известно, что предводитель мятежников — Мамади Думбуя — служил во французском Иностранном легионе.
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