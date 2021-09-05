Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ

Полковник Мамади Думбуя, который вместе со сторонниками совершил госпереворот в Гвинее и захватил власть, решил распустить правительство, отменить действующую конституцию и закрыть воздушные и сухопутные границы страны.

Думбуя записал видеообращение, в котором озвучил свои планы после захвата власти в Гвинее.

Ранее военные мятежники задержали президента Альфу Конде.

Известно, что предводитель мятежников — Мамади Думбуя — служил во французском Иностранном легионе.