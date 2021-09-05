"Результатов нет": Порошенко оценил визит Зеленского в США

Лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко назвал позитивным событием факт визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но отметил, что глава государства вернулся домой без плана действий по членству страны в НАТО.

В среду, 1 сентября Зеленский встретился в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом.

По словам Порошенко, Зеленскому не удалось получить план действий по членству в Североатлантическом альянсе и "твёрдую позицию американцев", что "очень плохо".

Экс-президент отметил, что только членство в НАТО гарантирует Украине безопасность. Порошенко выразил сожаление, что Киев так и не получил "стратегические гарантии безопасности от США".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.