В НАТО заявили, что Россия должна противодействовать терроризму в Афганистане

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай должны предотвратить превращение Афганистана в территорию с террористическими группировками.

По его мнению, все международное сообщество, в том числе Россия и Китай должны участвовать в противодействии терроризму на территории Афганистана. Столтенберг отметил, что в Афганистане террористические группировки могут свободно действовать и организовывать нападения на страны. Об этом генсек НАТО рассказал Sunday Telegraph.

По информации издания, Столтенберг назвал главной причиной краха Афганистана просчеты лидеров страны. Он также отметил, что у властей Афганистана не было планов по защите страны, а солдаты не смогли получить ни платы, ни боеприпасов.

По мнению Столтенберга, долгосрочные инвестиции в систему безопасности Афганистана должны были сдержать движение "Талибан"* и предотвратить потерю власти правительства президента Ашрафа Гани.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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