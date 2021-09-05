В США рассказали о секретной базе ЦРУ в Афганистане

Газета The New York Times раскрыла материалы, согласном которым в Афганистане находится секретная база ЦРУ.

Журналисты издания представили снимки со спутников, которые показывают, что строительство базы "Соляная Яма" началось в 2002 году после событий 11 сентября 2001 года. Тогда база был предназначена для учений и заключения под стражу террористов.

В материале американского издания сообщается, что заключенных было разрешено запирать в тесных помещениях, применять пытки водой и лишать сна. По данным Минюста США, с 2002 по 2005 год на базе погибло более сотни человек, подозреваемых в терроризме.

База ЦРУ располагается неподалеку от Кабула. При этом официальных данных о ее существование нет, но спутниковые снимки доказывают обратное. После событий 11 сентября 2001 года в штатах снизилось число жестоких методов допроса.

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