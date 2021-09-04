Колоссальный скандал вызвала работа сервиса рекомендаций Facebook - он пометил ролик Daily Mail с дракой белых и чернокожих мужчин как "видео с приматами".
Как отмечает в своей статье The New York Times, пользователям, просмотревшим этот ролик предложили "продолжить просматривать видео о приматах".
"Теперь администрация сервиса извиняется, кается, заламывает руки и рвет волосы". Случившееся квалифицирует как безобразную, неприемлемую и недопустимую ошибку, но всю вину валит на AI и алгоритмы",- отмечают авторы политически-сатирического проекта "Коза кричала".
И действительно, пресс-секретарь соцсети уже заявил, что "несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы".
"Мы приносим извинения всем, кто мог видеть эти оскорбительные рекомендации", – просят прощения в Facebook.
Отметим, что эксперты и читатели обоих изданий уже предположили, что подобная публикация соцсети "нарушает основы BLM, ставшие основами западного мира". Также они отмечают, что Facebook считается одной из самых цензурируемых соцсетей в мире.
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