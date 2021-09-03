EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района
Жена-миллионерша составила для Прохора Шаляпина брачный контракт
В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м
Песня "Третье сентября" четыре часа играла в эфире тюменской радиостанции
"Фронт сопротивления Панджшера" опроверг информацию о захвате провинции
"Это сумасшедшая идея": финансист высказался о покупке долларов США
Талибы* захватили последний оплот сопротивления — провинцию Панджшер
Почему люди совершают самосуд над педофилами, объяснили эксперты
Фанаты Овечкина в восторге: НХЛ разрешила игрокам ехать на Олимпиаду-2022

Российские ПВО без проблем отразили израильские ракеты над Сирией

Мир

Зенитные комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" российского производства, стоящие на вооружении сирийской армии, отразили атаку ВВС Израиля. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Российские ПВО без проблем отразили израильские ракеты над Сирией

По предоставленным центром данным, четыре израильских истребителя F-15 выпустили по целям в районе Дамаска 24 управляемые ракеты. Атаку ВВС Израиля совершили, находясь в воздушном пространстве Ливана.

"Дежурными силами ПВО из находящихся на боевом дежурстве вооруженных сил Сирийской Республики комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета", — приводит слова Кулитя ТАСС.

Подобный инцидент произошел в Сирии 21 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 24 ракет, также выпущенных израильскими истребителями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мощь ПВО России в одном видео
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Российские ПВО без проблем отразили израильские ракеты над Сирией
Ускоренное старение: новое открытие учёных о COVID-19
YouTube заблокировал казахского националиста Ахметова за угрозы русским
Вдохни ауру Патриарших: в Москве торгуют воздухом из элитного района
Жена-миллионерша составила для Прохора Шаляпина брачный контракт
Фантомы из прошлого испугали Меркель: канцлер готова дать бой Шольцу
В новый год – с новым штрафом: что ждёт водителей в 2022-м
Турки готовы воевать с Россией в Сирии
Пентагон: военные США не зря взорвали автомобиль в Кабуле
Песня "Третье сентября" четыре часа играла в эфире тюменской радиостанции
Популярное
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?

Многие женщины жалуются на усталость ног. Что же делать, если к вечеру они сильно ноют, а икры буквально сводит? Можно ли справиться с этим ежевечерним дискомфортом?

Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Мир. Новости мира
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Общество
Собчак объяснила карьерный взлёт Путина
Российский шоу-бизнес
Азиза поставила на место разоблачителей своего молодого супруга
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
В России начнут наказывать рублём за хранение солений
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём
Киев рассчитывает на сохранение транзита газа через ЕС
Мир. Новости мира
Киев рассчитывает на сохранение транзита газа через ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников