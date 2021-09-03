Российские ПВО без проблем отразили израильские ракеты над Сирией

Зенитные комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" российского производства, стоящие на вооружении сирийской армии, отразили атаку ВВС Израиля. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По предоставленным центром данным, четыре израильских истребителя F-15 выпустили по целям в районе Дамаска 24 управляемые ракеты. Атаку ВВС Израиля совершили, находясь в воздушном пространстве Ливана.

"Дежурными силами ПВО из находящихся на боевом дежурстве вооруженных сил Сирийской Республики комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета", — приводит слова Кулитя ТАСС.

Подобный инцидент произошел в Сирии 21 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 24 ракет, также выпущенных израильскими истребителями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.