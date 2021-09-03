"Фронт сопротивления Панджшера" опроверг информацию о захвате провинции

Источник во "Фронте сопротивления Панджшера" заявил, что информация о захвате "Талибаном" (организация признана террористической и запрещена в РФ) провинции не соответствует действительности.

Ранее представитель "Талибана" Билал Карими сообщил, что провинция Панджшер перешла под контроль "Исламского эмирата" (так талибы назвали свою политическую систему).

После заявления президента США о выводе американских войск из Афганистана талибы начали наступление и за считанные дни заняли всю страну, кроме провинции Панджшер, где сосредоточились силы сопротивления.

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