Источник во "Фронте сопротивления Панджшера" заявил, что информация о захвате "Талибаном" (организация признана террористической и запрещена в РФ) провинции не соответствует действительности.
Ранее представитель "Талибана" Билал Карими сообщил, что провинция Панджшер перешла под контроль "Исламского эмирата" (так талибы назвали свою политическую систему).
После заявления президента США о выводе американских войск из Афганистана талибы начали наступление и за считанные дни заняли всю страну, кроме провинции Панджшер, где сосредоточились силы сопротивления.
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