Талибы* захватили последний оплот сопротивления — провинцию Панджшер

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) захватило афганскую провинцию Панджшер, где были сосредоточены силы сопротивления.

По словам представителя талибов Билала Карими, теперь Панджшер контролирует "Исламский эмират" (так талибы назвали свою политическую систему).

В начале августа американский президент Джо Байден заявил, что американские военные покинут Афганистан до конца месяца. После этого талибы активизировали противостояние с правительственными силами и начали захватывать провинции. 15 августа боевики взяли под контроль Кабул. До сегодняшнего дня Панджшер оставался единственной территорией в Афганистане, которую не контролировал "Талибан".