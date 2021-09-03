Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) захватило афганскую провинцию Панджшер, где были сосредоточены силы сопротивления.
По словам представителя талибов Билала Карими, теперь Панджшер контролирует "Исламский эмират" (так талибы назвали свою политическую систему).
В начале августа американский президент Джо Байден заявил, что американские военные покинут Афганистан до конца месяца. После этого талибы активизировали противостояние с правительственными силами и начали захватывать провинции. 15 августа боевики взяли под контроль Кабул. До сегодняшнего дня Панджшер оставался единственной территорией в Афганистане, которую не контролировал "Талибан".
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