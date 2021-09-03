Талибы* используют мирных жителей для обезвреживания минных полей

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) мешает поставкам гуманитарной помощи в провинцию Панджшер, а также сгоняет мирных жителей обезвреживать минные поля.

По словам Салеха, талибы заставляют мужчин призывного возраста из Панджшера ходить по минным полям.

Кроме того, боевики блокируют поставки гуманитарной помощи в провинцию и глушат сотовую связь.

Вице-президент страны призвал Организацию Объединённых Наций зафиксировать "преступное и террористическое поведение талибов".

На сегодняшний день Панджшер остаётся единственной территорией в Афганистане, которая не находится под контролем "Талибана". Ранее силы сопротивления сообщили об уничтожении 450 талибов.

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