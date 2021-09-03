Как сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, американо-российские консультации по противодействию киберугрозам продолжаются. Взаимодействие двух стран ставит целью выработку совместной стратегии в борьбе с хакерами и вирусными программами.
"Дискуссии с Россией продолжаются. Президент Джо Байден надеется, что диалог окажется результативным", - цитирует Нюбергер ТАСС.
В начале августа Энн Нюбергер заявила, что США рассчитывают на совместную с Россией работу по вопросам обеспечения кибербезопасности. А в конце месяца представитель Белого дома сообщила, что в российско-американских переговорах по кибербезопасности намечается прогресс.
Напомним, тема угроз в киберпространстве за последние полгода перед Соединенными Штатами стоит особенно остро. Так в начале мая хакеры из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Затем последовала атака на сети мясоперерабатывающего холдинга JBS.
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