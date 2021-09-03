Посольство Афганистана в РФ сообщило о зверствах талибов*

Посольство Афганистана в России прокомментировало смену власти в стране. В дипмиссии заявили, что получают множество писем о зверствах боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).

По данным представителя посольства, общественность Афганистана шокирована "жуткими действиями талибов". В дипмиссии призвали мировое сообщество обратить внимание на то, что происходит в Афганистане.

В начале августа президент США Джо Байден объявил о выводе американских военных из Афганистана. После этого заявления талибы начали захватывать провинции, оттесняя правительственные силы. 15 августа боевики захватили Кабул. На сегодняшний день Панджшер остаётся единственной территорией в Афганистане, которая не находится под контролем "Талибана".

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