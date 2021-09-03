Силы сопротивления в Панджшере уничтожили 450 талибов*

Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил, что минувшей ночью были ликвидированы 450 бойцов радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России). Еще 130 талибов попали в плен.

По словам Дашти, прошлой ночью восемь тысяч талибов на 350 внедорожниках попытались вторгнуться в провинцию Панджшер. Силы сопротивления дали отпор боевикам, часть из которых попала в засаду. Бой длился четыре часа. Отряд "Талибана" понес серьезные потери и вынужден был отступить, потеряв 450 бойцов.

Силы сопротивления движутся в сторону провинций Бадахшан, Каписа и Баглан, чтобы отвоевать их у талибов, отметил Фахим Дашти.

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