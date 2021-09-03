Историк Войчех Поляк заявил, что польские власти должны приложить усилия и просить у правительства Германии деньги за причинённый ущерб в ходе Второй мировой войны и связи с Россией по "Северному потоку-2".
Войчех Поляк объяснил журналистам wPolityce, что ФРГ продолжает ущемлять Польшу и других союзников в экономическом плане и наносит ей вред из-за желания наладить партнёрство с Россией. В случае "Северного потока-2", по мнению историка, важно запросить от Германии репарацию за это антипольское решение.
"Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны прежде всего для неё самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует", — поделился своим мнением Войчех Поляк.
Он возмущён, что мировые державы не реагируют на негативные действия властей Германии. По словам польского историка, остальные страны тоже должны призывать ФРГ возместить убытки из-за войны и отношений с Российской Федерацией.
Напомним, что другой польский историк Михал Глок рассказывал, что одна из причин нападения Гитлера на страну — русофобная политика. По мнению этого специалиста, Польше стоит налаживать отношения с Россией, особенно в экономической сфере, а не повторять ошибки прошлого.
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