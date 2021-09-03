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В Белоруссии обвинили три страны ЕС в нарушении международного права

Мир

В Белоруссии обвинили Латвию, Литву и Польшу в нарушении международного права из-за ситуации с мигрантами.

В Белоруссии обвинили три страны ЕС в нарушении международного права

Зампред государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев сообщил, что перечисленные страны выталкивают силой беженцев на белорусскую территорию. По словам собеседника РИА Новости, такие действия Латвии, Литвы и Польши являются нарушением их собственного законодательства, а также международных норм и двусторонних договоров с Белоруссией.

Роман Подлинев напомнил о международных конвенциях по правам беженцев, согласно которым иностранцы имеют право просить убежище по всей территории ЕС.

"Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Белоруссии", — отметил зампред государственного пограничного комитета.

Он добавил, что даже в случае, если речь идёт об обычных нарушителях границы, а не о беженцах, действия граничащих с Белоруссией стран являются нарушением договоров.

"Для того чтобы Беларусь приняла нарушителей границы, должны быть соблюдены необходимы процедуры, должны быть доказательства тому, что данное лицо нарушило границу и попало на территорию ЕС из Беларуси. Но никто нам эту доказательную базу не представляет", — сказал Роман Подлинев.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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