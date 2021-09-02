Доктор рассказал о неэффективности вакцин от коронавируса в Израиле

Израиль — одна из немногих стран, где процесс вакцинации идёт полным ходом: прививки сделала большая часть населения. Несмотря на самые главные меры защиты, израильтяне продолжают болеть опасным вирусом.

Главной причиной распространения серьезной болезни доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский назвал "дельта"-штамм, а также снижение эффективности популярных вакцин в стране.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже готовит свой народ к новой волне ограничений, связанной с обострением эпидемиологической ситуации.

Теперь участие в различного рода мероприятиях будет возможно лишь вакцинированным, переболевшим и тем, кто предъявит отрицательный тест.

Как пояснил вирусолог, такая опасная ситуация в Израиле возникла ввиду стремительного развития "дельта"-версии COVID-19. Основное отличие этой болезни заключается в его контагиозности и развитии серьезных последствий после заражения.

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