Израиль — одна из немногих стран, где процесс вакцинации идёт полным ходом: прививки сделала большая часть населения. Несмотря на самые главные меры защиты, израильтяне продолжают болеть опасным вирусом.
Главной причиной распространения серьезной болезни доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский назвал "дельта"-штамм, а также снижение эффективности популярных вакцин в стране.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже готовит свой народ к новой волне ограничений, связанной с обострением эпидемиологической ситуации.
Как пояснил вирусолог, такая опасная ситуация в Израиле возникла ввиду стремительного развития "дельта"-версии COVID-19. Основное отличие этой болезни заключается в его контагиозности и развитии серьезных последствий после заражения.
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