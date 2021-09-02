"Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану"* в борьбе с ополчением Афганистана

Террористы организации "Талибан"*, которые захватили территорию Афганистана, взяли в союзники радикалов "Аль-Каиды"*, чтобы расправиться с мятежной провинцией Панджшер.

По словам организации сопротивления, которую цитирует телеканал Al Arabiya, талибы* прибегли к помощи террористов из "Аль-Каиды"*.

Боевики отказались от мирного соглашения и развернули войну, из-за чего погибли 350 талибов*. Этой статистикой поделился с журналистами ТАСС представитель сил сопротивлений Фахим Дашти. Он также добавил, что у них в плену 35 террористов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что под видом афганских беженцев в страны могут попасть террористы. По мнению политика, талибы* должны решить проблему миграционного кризиса.

"Мы видим серьезные риски в том, что под видом беженцев в страны региона, в особенности центральноазиатские государства могут проникать террористы и экстремисты", — сообщила на брифинге Мария Захарова.

* Запрещённая на территории России террористическая организация

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