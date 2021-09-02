На Украине нашли способы, как обходить запрет на преподавание на русском языке

На Украине нашли способ, как обходить запрет на преподавание в школах на русском языке.

Об этом пишет Страна. tuday

Сейчас для русских и русскоговорящих украинцев преподавать на русском в начальной школе можно наряду с изучением украинского языка, а с 5 класса не менее 80% учебного времени отводится преподаванию на государственном языке.

Но социальный запрос на образование на русском языке остается значительным, пишет издание. По данным Украинского института анализа и менеджмента политики, в минувшем учебном году на одну русскоязычную школу приходилось 2250 учеников. Этот показатель средней загруженности в 8 раз выше, чем в тех школах, где обучение проходит на государственном языке (в среднем 276 человек на одну школу).

Какие же способы придумывают родители и педагогический состав, чтобы обойти закон "Об образовании":

русский язык вводится в инвариативную составляющую учебного плана, в таком случае это условно "обязательный" предмет. Языковые квоты выбираются за счет математики, а русский язык и литература считаются дополнительной нагрузкой. русский язык вводится в программу изучения как второй иностранный язык. Действующее законодательство не запрещает изучение русского как второго иностранного. Первым иностранным в школе считается английский, а решение о введении изучения второго иностранного языка принимается учреждением образования самостоятельно.

В 2017-м году на Украине принят закон "Об образовании", которым вводится фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского.

Как сообщала Pravda.Ru, Конституционный суд Украины под нажимом президента страны признал конституционным закон о запрете русского языка.