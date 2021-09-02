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Украина планирует пересчитать ущерб от потери Крыма

Мир

Правительство Украины намерено провести новую оценку потерь страны в связи с воссоединением Крыма с РФ.

Украина планирует пересчитать ущерб от потери Крыма

О планируемой переоценке ущерба от потери полуострова сообщил изданию "Лига" министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Мы общались с первым вице-премьером Алексеем Любченко и решили, что стоит еще раз провести переоценку", — рассказал глава министерства.

Отвечая на вопрос, в какую сумму на данный момент оцениваются экономические потери Украины от потери Крыма, Алексей Резников заявил, что окончательные цифры пока назвать невозможно.

"Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб — до $135 млрд", — сказал министр, уточнив, что речь идёт, в частности, об имуществе компаний и физлиц, а также об активах банков.

Алексей Резников отметил, что, по его ощущениям, реальная сумма ущерба будет больше в два раза.

По мнению главы министерства, в настоящее время Украине стоит фиксировать цифры ущерба от потери Крыма "максимально приближенно к реалиям" и затем доводить эту информацию до жителей России.

"Чтобы они понимали, что за всё придется платить. Что на эти суммы будут расти проценты, и что их поколениям за это платить", — пояснил Алексей Резников.

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