EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как выглядит место захоронения Бориса Клюева через год после его смерти
"Никакая это не наглость": в Кремле заступились за поправившего Путина школьника
Сергей Иванов: ГТС Украины развалится сама по себе рано или поздно
Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте
Сергей Иванов: "Северный поток-2" призван решить экологические проблемы
Эксперт: не все видеокамеры на дорогах законны
Фальков: тотальная дистанционка невозможна в вузах
Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке
"Вакцинный туризм" для иностранцев может появиться в России в этом году

Боррель заявил о необходимости создания армии Евросоюза

Мир » Европа » Евросоюз

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Афганистане показала необходимость в военных формированиях Евросоюза. Шведские власти не поддержали идею испанского политика.

Боррель заявил о необходимости создания армии Евросоюза

Жозеп Боррель сообщил, что осенью этого года продемонстрирует проект "Стратегический компас ЕС" по военной безопасности стран ЕС. Между правительствами государств возникла дискуссия: возможно ли после Афганистана полагаться исключительно на мощности США и НАТО.

Американские власти отказались продолжить эвакуацию после 31 августа, когда закончился срок ультиматума террористов "Талибана"*. При этом правительства ЕС просили вывезти больше граждан, которые помогали Западу в Афганистане.

На мероприятии в Любляне министры поговорят о возможном военном образовании из пяти тысяч человек.

Швеция не одобрила эту инициативу. Министр обороны Петер Хультквист прокомментировал вариант со "Стратегическим компасом ЕС":

"Я не вижу в этом главного пути решения этих проблем".

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Союз Евросоюза и России - страшный сон США
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Эксперт: не все видеокамеры на дорогах законны
Фальков: тотальная дистанционка невозможна в вузах
Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке
"Вакцинный туризм" для иностранцев может появиться в России в этом году
Небоскрёбы не нужны: дальневосточные кварталы хотят застроить малоэтажками
Американские сенаторы раскритиковали Джо Байдена за Афганистан
Киберпанк рядом: грузовики-беспилотники выйдут на российские дороги
Елена Зеленская встретилась в США с женщинами-лидерами Power women
Мутко обрушился с критикой на российские города
Центр "Вектор" скоро выпустит "ЭпиВакКорону-Н" в гражданский оборот
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Центразия
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников