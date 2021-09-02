Боррель заявил о необходимости создания армии Евросоюза

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Афганистане показала необходимость в военных формированиях Евросоюза. Шведские власти не поддержали идею испанского политика.

Жозеп Боррель сообщил, что осенью этого года продемонстрирует проект "Стратегический компас ЕС" по военной безопасности стран ЕС. Между правительствами государств возникла дискуссия: возможно ли после Афганистана полагаться исключительно на мощности США и НАТО.

Американские власти отказались продолжить эвакуацию после 31 августа, когда закончился срок ультиматума террористов "Талибана"*. При этом правительства ЕС просили вывезти больше граждан, которые помогали Западу в Афганистане.

На мероприятии в Любляне министры поговорят о возможном военном образовании из пяти тысяч человек.

Швеция не одобрила эту инициативу. Министр обороны Петер Хультквист прокомментировал вариант со "Стратегическим компасом ЕС":

"Я не вижу в этом главного пути решения этих проблем".

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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