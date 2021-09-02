Американские сенаторы раскритиковали Джо Байдена за Афганистан

Провальное завершение 20-летнего пребывания США в Афганистане обусловлено абсолютным непониманием динамики конфликта администрацией Джо Байдена.

Об этом говорится в открытом письме, направленном президенту США американскими сенаторами-республиканцами Марко Рубио, Роем Блантом и Беном Сассом.

В документе, с которым ознакомился RT, сенаторы отмечают, что быстрый захват власти в Афганистане талибами* после решения о выводе оттуда американских военных, был предсказуем и предотвратим.

"В Конгрессе высказывались на счёт этого предостережения не один месяц, а значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнёры и союзники по всему миру были брошены", — говорится в письме.

По мнению сенаторов, талибам* удалось подавить афганских военных из-за прекращения их поддержки с воздуха США.

Конгрессмены заявили, что теперь "противники" Америки воспользуются её провалом в Афганистане, чтобы заявлять по всему миру, что США — ненадёжный партнёр.

* группировка, запрещённая на территории РФ

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