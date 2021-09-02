Госдеп США призвал союзников не заключать оборонных сделок с Россией

Не стоит заключать крупных сделок с Россией в области оборонной промышленности из-за того, что она подписала соглашение в сфере обороны с Саудовской Аравией. С таким заявлением выступил накануне представитель госдепартамента, цитирует которого РИА Новости.

По его словам, Америка будет продолжать призывать своих партнеров и союзников к тому, чтобы они не заключали никаких сделок с российским оборонным сектором.

"На нашей стороне закон закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — уточнил представитель госдепа.

Он пояснил, что законом установлено следующее: администрация Байдена имеет право в любой момент применить санкции в отношение тех государств, которые будут закупать оружие у России. В качестве примера он привёл Турцию, к которой были применены санкции после покупки зенитно-ракетных комплексов С-400.

Представитель госдепа обратил внимание на Саудовскую Аравию, которая не так давно подписала соглашение о военном сотрудничестве с Россией, и напомнил, что внимательно следит за действиями этой страны.

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