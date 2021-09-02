Мир скоро может быть разделен на "повреждённых" — вакцинированных и "неповреждённых" ("сверхмощных") — непривитых, которые унаследуют Землю, пишет в журналист Майк Адамс (Mike Adams) в статье, опубликованной в журнале Natural News.
По его мнению, сторонники вакцинации пытаются разделить мир на вакцинированных и непривитых, отказывая непривитым людям в доступе к обществу (через паспорта вакцин).
"Но их ждет шок… и изюминка. Реальное разделение происходит между поврежденными вакцинированными и неповрежденными непривитыми", — отмечает автор.
Он говорит о последствиях вакцин. Пострадавшие привитые люди будут страдать:
Адамс считает, что вакцина повлияет на умственные и физические возможности людей.
Он уверен, что неповрежденные люди будут казаться привитым людьми со сверхспособностями: они смогут мыслить и действовать "нормальным здоровым образом".
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