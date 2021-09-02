Natural News: Мир может разделиться на "вакцинированных" и "сверхмощных"

Мир скоро может быть разделен на "повреждённых" — вакцинированных и "неповреждённых" ("сверхмощных") — непривитых, которые унаследуют Землю, пишет в журналист Майк Адамс (Mike Adams) в статье, опубликованной в журнале Natural News.

По его мнению, сторонники вакцинации пытаются разделить мир на вакцинированных и непривитых, отказывая непривитым людям в доступе к обществу (через паспорта вакцин).

"Но их ждет шок… и изюминка. Реальное разделение происходит между поврежденными вакцинированными и неповрежденными непривитыми", — отмечает автор.

Он говорит о последствиях вакцин. Пострадавшие привитые люди будут страдать:

когнитивным повреждением, которое очень похоже на ускорение умственной отсталости;

от сердечно-сосудистых повреждений, которые станут мешать выполнять нормальные, обыденные задачи, такие как перенос сумки с продуктами вверх по лестнице;

от бесплодия и репродуктивных повреждений;

от аутоиммунных повреждений, которое приводит к чрезвычайным рискам ADE и гипервоспалению при воздействии будущих циркулирующих патогенов.

Адамс считает, что вакцина повлияет на умственные и физические возможности людей.

Он уверен, что неповрежденные люди будут казаться привитым людьми со сверхспособностями: они смогут мыслить и действовать "нормальным здоровым образом".

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