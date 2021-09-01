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Лондон переместит ядерный арсенал в США или Францию

Мир

Минобороны Великобритании рассматривает будущее расположение военных объектов. Они собираются разместить свои подводные лодки с ядерным арсеналом во Франции или США.

Лондон переместит ядерный арсенал в США или Францию

Великобритания планирует расположить подводные лодки на военно-морской базе Кингс-Бей в Джорджии, либо на базе атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг во Франции.

Перемещение атомных подлодок Великобритании рассматривается в случае, если Шотландия сможет обрести независимость. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации источников газеты, минобороны Великобритании собирается переместить военные подводные лодки с баллистическими ракетами типа Trident. На данный момент они находятся в Шотландии.

Было предложено три инициативы. В первом случае британские субмарины отправятся в другой порт Великобритании.

Вторая инициатива предполагала перемещение подводных лодок на территории США или Франции. По данным Financial Times, этот вариант остается самым выгодным с точки зрения экономики.

Третья инициатива предусматривает переговоры в случае получения Шотландией независимости. Тогда базы Фаслейн и Кулпорт получат статус военных баз Великобритании. Однако в 2014 году после референдума Шотландия посчитала независимость нецелесообразной из-за высокой стоимости.

При этом в минобороны заявили, что планов на перемещение подводных лодок в Шотландию нет.

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Об отношениях Великобритании и Шотландии
Автор: Владан Джурич, Куратор: Любовь Степушова
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