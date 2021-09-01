Украина и США выпустили совместное заявление по "Северному потоку — 2"

США и Украина совместно выступили против газопровода "Северный поток — 2". Они рассматривают проект, как угрозу европейской энергетической безопасности.

В заявлении говорится, что США планируют сохранить "транзитную роль" Украины, а также поддержать "безопасность поставок". В документе также сообщается, что Вашингтон не допустит использования "Северного потока — 2" в качестве геополитического оружия. Для этого американские власти будут применять дипломатические инструменты.

В заявлении указано, что США будут пользоваться услугами старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Ранее сообщалось, что Хохштейн выступает в роли противника по "Северному потоку — 2".

Власти Украины и США заявили, что поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.