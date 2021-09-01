Жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита

На территории тайваньского района Цяотоу специалисты обнаружили в захоронениях людей горшки с остатками пива. Учёные установили, что предмету девять тысяч лет, его сделали во времена неолита.

По данным исследователей, так как людей хоронили вместе с пивными горшками, питьё такого напитка было ритуальным. Тогда люди употребляли пиво, которое имеет мало общих черт с современным алкоголем. Учёные обнаружили части:

крахмала;

дрожжей;

шелухи риса;

пока неустановленных корнеплодов.

Эксперты предположили, что китайское пиво было сладким и мутным.

"Вероятно, люди не знали биохимию, а просто наблюдали процесс ферментации и воспроизводили его методом проб и ошибок", — рассказала специалист Ван Цзяцзин.

Учёные посчитали, что такой напиток люди употребляли редко. По словам специалистов, таким образом жители Китая могли укреплять отношения и союзы, которые привели к созданию сложного сообщества.

По данным немецкой компании Statista, пиво — самый популярный в мире алкоголь. Также он занимает третью строчку в рейтинге обычных напитков, уступает только воде и чаю.

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