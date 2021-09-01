Талибы* заявили, что не будут препятствовать афганцам уезжать из страны

Представители террористической организации "Талибан"*, боевики которой захватили власть в Афганистане, заверили общественность в возможности граждан свободно покинуть страну.

Талиб* Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что любой афганец с необходимыми документами сможет улететь из республики после восстановления платных рейсов. Вместе с этим, представитель радикального движения просил граждан не бросать страну. Мохаммад Сохаил Шахин объяснил:

"Их способности и таланты нужны в столь важное для страны время. Однако если они хотят уехать за рубеж, то это их право".

Напомним, что на территории Афганистана остались немногочисленные силы сопротивления. Против террористов выступили такие провинции, как:

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия вместе с партнёрами работает над улучшением обстановки в республике:

"Очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства".

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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