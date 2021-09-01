Талибы* назначили глав МИДа, Минобороны и МВД Афганистана

Талибы* определились с кандидатурами на посты руководителей МИД, Минобороны и МВД Афганистана.

Как сообщили источники агентства Khaama Press, пост главы министерства иностранных дел Афганистана занял мулла Абдул Гани Барадар. Министерство обороны возглавил сын основателя "Талибана"* мулла Якуб. Главой МВД стал Халифа Хаккани, по информации "Интерфакса", являющийся сыном основателя террористической сети Джалалуддина Хаккани.

Как сообщил официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид, вопросы, касающиеся будущего правительства Афганистана, обсуждались на прошедшем в Кандагаре трёхдневном заседании руководящего совета движения.

"Принят ряд решений, касающихся защиты имущества жителей, хорошего обращения с людьми и предоставления им удобств, а также формирования нового исламского правительства в стране", — написал в Twitter Муджахид.

Официально талибы* ещё не прокомментировали информацию о назначении трёх министров, сообщив, что состав правительства Афганистана планируется объявить в ближайшее время.

* организация запрещена в РФ

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