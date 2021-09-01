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Президент Казахстана: "препятствовать использованию русского языка нельзя"

Мир » Азия

Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в Казахстане - официальный. И препятствовать его использованию недопустимо. По словам главы государства, право говорить на русском закреплено на законодательном уровне многонационального государства.

Президент Казахстана: "препятствовать использованию русского языка нельзя"

Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя, — резюмировал Токаев в обращении к народу, передают РИА Новости.

По сообщению СМИ, глава и инициатор праворадикального движения Куат Ахметов, которое спровоцировало шумиху, уже сбежал в Грузию, пишет Readovka. Против него возбудили уголовное дело по статье "разжигание межнациональной розни".

"Языковые патрули" обходили магазины, поликлиники и общественные места. Активисты задавали случайному прохожему вопрос на казахском языке и если получали ответ на русском, то тут же разгорался скандал. Несколько участников "движения" были замечены в рукоприкладстве. Все рейды активисты снимали на видео и выкладывали на YouTube.

 

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Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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