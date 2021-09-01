Президент Казахстана: "препятствовать использованию русского языка нельзя"

Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в Казахстане - официальный. И препятствовать его использованию недопустимо. По словам главы государства, право говорить на русском закреплено на законодательном уровне многонационального государства.

Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя, — резюмировал Токаев в обращении к народу, передают РИА Новости.

По сообщению СМИ, глава и инициатор праворадикального движения Куат Ахметов, которое спровоцировало шумиху, уже сбежал в Грузию, пишет Readovka. Против него возбудили уголовное дело по статье "разжигание межнациональной розни".

"Языковые патрули" обходили магазины, поликлиники и общественные места. Активисты задавали случайному прохожему вопрос на казахском языке и если получали ответ на русском, то тут же разгорался скандал. Несколько участников "движения" были замечены в рукоприкладстве. Все рейды активисты снимали на видео и выкладывали на YouTube.

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