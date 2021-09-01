Литовские власти отказались помогать Генпрокуратуре Белоруссии с уголовным делом о геноциде населения страны во время Второй мировой войны. Об этом рассказали сотрудники Управления по взаимодействию со СМИ на официальном сайте ведомства.
В июне этого года правоохранители попросили прокуратуру Литвы помочь в расследовании нацистских преступлений в годы войны. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, в зверствах под командованием рейха участвовали литовские граждане. Поэтому специалисты попросили допросить экс-президента этой страны Владаса Адамкуса, который укрывал преступника по прозвищу Минский мясник.
Генпрокуратура Литвы не поддержала расследование, поскольку оно может навредить безопасности граждан республики. Сотрудники белорусской прокуратуры прокомментировали отказ:
"Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия".
Напомним, что Белоруссия с подобной просьбой обратилась к Российской Федерации, Германии и другим странам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.