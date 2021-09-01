Афганский посол: талибы* намерены уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда

Талибы* хотят уничтожить лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, а не вести с ним переговоры, заявил афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

По его словам, "Талибан"* не пойдёт на переговоры с Фронтом сопротивления Афганистана.

"Они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещённых организаций во многих странах мира", — подчеркнул собеседник РИА Новости .

Он заявил, что целью талибов* является уничтожение всех лидеров действующего в Панджшере сопротивления.

Ранее руководитель Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что может прекратить борьбу с талибами* в случае создания ими в стране инклюзивного и децентрализованного правительства. Масуд пообещал "отступить и уйти из политики", если "Талибан"* даст равноправие и свободу всем жителям Афганистана.

Напомним, Панджшерское сопротивление — последний очаг противостояния талибам* в Афганистане. По словам Ахмада Масуда, он не получает финансовой поддержки из-за границы. Фронт сопротивления Афганистана действует на территории самой маленькой по населению и площади среди регионов страны провинции Панджшер.

* организация запрещена в РФ

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