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МИД Украины: сотни украинцев, "застрявших" в Афганистане, просят эвакуации

Мир

О просьбе в эвакуации сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас о возвращении на родину просят 200 человек, передаёт RT. Однако число заявок ежедневно меняется.

"Две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, затем полетел на другом самолёте, потому что появилась такая возможность", — цитирует главу МИД Украины Нromadske.

Сейчас Украина уже вывезла более 650 человек из Афганистана, но обращения продолжают поступать.

"Маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула", — уточняет спикер МИД Украины Олег Николенко.

За две недели из Афганистана страны вывезли более 120 тысяч человек. Ещё несколько тысяч так и не могут улететь домой. 

 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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