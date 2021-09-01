Байден не нашёл времени для пресс-конференции с Зеленским

После встречи президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете американский лидер займётся рабочими моментами дня, поэтому пресс-конференции не будет, сообщили представители Белого дома.

Согласно расписанию Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома, в списке дел американского президента на этот день нет графы о пресс-конференции.

Встреча Байдена и Зеленского должна состояться сегодня, 1 сентября. Президент США планирует "подтвердить факт того, что Америка окажет поддержку Украине, верит в её суверенитет и территориальную целостность, и будет продолжать сотрудничество в сфере энергетики", передаёт РИА Новости.

После встречи Байден отправится на еженедельный экономический брифинг.

Зеленский прибыл в США накануне вместе с супругой. Ранее сообщалось, что в ходе встречи будут рассмотрены такие темы, как помощь в привлечении американцев к урегулированию дел в Донбассе, энергетическая безопасность Украины и завершение строительства "Северного потока-2".

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