Американец получит миллион долларов за 20 лет в камере смертников

Американец провёл 20 лет в тюрьме из-за судебной ошибки. Теперь ему компенсируют "потерянное время и моральный ущерб". Всё это время Джо Д'Амброзио сидел в камере смертников.

Мужчину осудили по статье "убийство" ещё в 1988 году. Следствие задержало троих человек. Д'Амброзио посчитали причастным на основе показаний одного из "подельников" в обмен на смягчение срока. Ещё одного участника приговорили к смертной казни. Прямых доказательств, что именно Джо был на месте преступления, у прокуроров не нашлось. Тем не менее суд посчитал иначе.

Всё это время американец настаивал на пересмотре дела. В 2006 суд удовлетворил просьбы Джо, и прокуроры вновь начали расследование. По результатам проверки, которая шла пять лет, суд постановил, что Джо Д'Амброзио не виновен. На свободу мужчина вышел в 2013 году, ещё восемь лет потребовалось, чтобы доказать моральный ущерб.

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