Сторонники талибов провели имитацию похорон США и НАТО

Инсценированные похороны, на которых гробы, покрытые французскими, британскими и американскими флагами, пронесли по центральной улице города Хост на Востоке Афганистана, ознаменовали окончание 20-летней войны и поспешный и унизительный уход Вашингтона и его союзников по НАТО.

На "инсценированные похороны" собралось всё население Хоста. Кто-то произносил в микрофон гневные речи в адрес американцев и сторонников НАТО, группа сторонников движения поднимала над головами оружие и размахивала флагами "Талибана"*, пишет Texas News Today.

Столица Афганистана после событий последних дней августа превратилась в свалку, особенно её воздушная гавань: помимо огромного количества бытового мусора туда стали приносить найденное американское оружие и военную технику.

Ране официальным представителем политбюро талибов Мохаммадом Наимом было объявлено о полном контроле движения "Талибан" над Афганистаном.

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