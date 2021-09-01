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"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО

Мир

Мария Захарова перефразировала великого поэта в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нужно "не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как последние военнослужащие США покинули аэропорт Кабула".

"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО

"Они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец", — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД.

Ранее дипломат назвала НАТО "деструктивной" организацией. По мнению Марии Захаровой, блок

"потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой".

И прежде чем "спасать Вселенную", необходимо пересмотреть подход, а также обновить "теоретическую базу".

Вчера Глава Центрального командования Вооружённых сил США сообщил о том, что кампания по выводу войск из Афганистана завершена. А также отметил, что теперь США переходит на стадию "дипломатии". Кеннет Маккензи пообещал, что "будет работать над тем, чтобы вывезти людей" из горячей точки.

 

 

 

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Вот что происходит в Кабуле после вывода последнего солдата США [Видео]
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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