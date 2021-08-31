СМИ: десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей

Около семи десятков детей эвакуировали из Афганистана без родителей. Об этом газете Afghanistan Times сообщил представитель Детского фонда ООН в Афганистане Эрве Людовик де Лис.

По словам собеседника издания, эвакуированные афганские дети оказались в разных странах. В частности, американские власти заявили, что в США самостоятельно добрались 34 афганских подростка.

Представитель ЮНИСЕФ в Афганистане добавил, что точное количество эвакуированных из страны детей сейчас назвать трудно. В настоящее время прилагаются усилия, чтобы обеспечить их безопасность и возможность воссоединиться с родителями.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведённая Пентагоном операция по эвакуации беженцев из Кабула стала одной из самых сложных в истории Америки.

"Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие — одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах", — цитирует Блинкена ТАСС.

Чиновник уточнил, что в ходе операции по эвакуации из Афганистана были вывезены свыше 123 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч граждан США.

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