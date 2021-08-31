Президент Эстонии Карис: "Буду общаться с русскоговорящей общиной на русском"

Новый президент Эстонии Алар Карис рассказал о серьёзной подготовке к встрече с российским лидером Владимиром Путиным и об отношении к русскоговорящим людям в стране.

В парламенте эстонский политик отметил, что такая беседа станет полезной, но для этого необходимо подготовиться. Президент говорил не только об обстановке в резиденции, но и в МИДе.

"Подобная встреча нуждается в очень большой подготовке", — подчеркнул Алар Карис.

Также он ответил на вопрос о коммуникации с гражданами, которые говорят на русском языке. Президент пообещал, что будет практиковать язык для связи с общиной и поговорит на нём с её членами.

Алар Крис заверил, что для него важно объединить народы Эстонии. Он сравнил этот процесс со "сшиванием", поставил цель найти необходимые методы — "нитки и иголки".

Напомним, что Алар Крис — директор эстонского Национального музея. Этого человека сегодня избрали президентом на пять лет. Он начнёт заниматься государственными делами 11 октября, после присяги.

Ранее журналисты Pravda. Ru писали, как изменяться отношения России и Эстонии при её новом руководителе.

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