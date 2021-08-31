Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее"

Cредняя пенсия в стране составляет 26,5% от средней зарплаты и, как прогнозирует ПФУ, к 2030 году данное соотношение снизится до 16,2%.

Автор ZN.UA Юлия Самаева опубликовала на сайте издания материал, в котором утверждает, что украинцам нужно будет не прекращать работать по достижении пенсионного возраста или, в противном случае, они рискуют "скатиться в крайнюю бедность".

Публикация основана на прогнозах экспертов ПФУ, отмечающих, что из-за новых условий выхода на пенсию в Украине сократится число людей, имеющих на это право (нужно иметь как минимум 25 лет официального стажа к 60 годам):

Из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет.

По мнению автора, во всем виновата "теневая" занятость, но на зарплату "в конвертах" украинцы соглашаются "не от хорошей жизни".

Также отмечается, что Украина тратит 12% ВВП на пенсии, а после снижения ставки единого взноса в 2016 году почти в два раза ПФУ лишился суммы, превышающей поступления из бюджета.

Кроме того, в стране наблюдаются "катастрофические" демографические показатели: на 11 миллионов пенсионеров приходится 12,8 миллиона плательщиков Единого взноса. На данный момент средняя пенсия на Украине составляет 26,5% от средней зарплаты и, как прогнозирует ПФУ, к 2030 году данное соотношение снизится до 16,2%.

На бедность в старости на Украине обречены все, кроме прокуроров, депутатов или судей, заключила Самаева.

Ранее Pravda.Ru писала, что украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития.

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