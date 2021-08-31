Советник Байдена заявил, что США готовы сотрудничать с талибами* ради афганцев

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США готовы сотрудничать с боевиками "Талибана"* ради помощи Афганистану, над которым они установили своё господство.

Правительство пойдёт на такие меры, если террористы движения "Талибан"* последуют международным обещаниям. Джейк Салливан объяснил позицию Белого дома:

"Это зависит от них (талибов*. — Прим. ред.). А мы подождём и будем смотреть по их действиям, как мы в итоге отреагируем в том, что касается экономической помощи и содействия в развитии".

Советник упомянул следующие обещания радикалов "Талибана"*:

безвредная эвакуация американцев и их союзников;

сохранение Афганистана как нормального государства, а не базы экстремистов.

Напомним, что талибы* также говорили о создании инклюзивного правительства в стране и поддержке прав женщин в рамках законов шариата. Кроме того, террористы пообещали не преследовать сотрудников СМИ за критику власти, не забивать преступников камнями без суда.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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