Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США готовы сотрудничать с боевиками "Талибана"* ради помощи Афганистану, над которым они установили своё господство.
Правительство пойдёт на такие меры, если террористы движения "Талибан"* последуют международным обещаниям. Джейк Салливан объяснил позицию Белого дома:
"Это зависит от них (талибов*. — Прим. ред.). А мы подождём и будем смотреть по их действиям, как мы в итоге отреагируем в том, что касается экономической помощи и содействия в развитии".
Советник упомянул следующие обещания радикалов "Талибана"*:
Напомним, что талибы* также говорили о создании инклюзивного правительства в стране и поддержке прав женщин в рамках законов шариата. Кроме того, террористы пообещали не преследовать сотрудников СМИ за критику власти, не забивать преступников камнями без суда.
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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