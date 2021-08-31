Словакия отказалась от использования "Спутника V"

В Словакии прекратят применять для вакцинации от коронавируса российский препарат "Спутник V" с 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

"Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины", — заявили в министерстве.

Российскую вакцину стали использовать в Словакии 7 июня. Привиться "Спутником V" пожелали свыше 15 тысяч жителей республики, в том числе вице-премьер Игор Матович.

Однако, как сообщили РБК в РФПИ, в Словакии против российской вакцины развернули информационную кампанию, которая была связана с борьбой различных групп в республиканском правительстве.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство приобретением незарегистрированного в ЕС препарата.

Покупка вакцины спровоцировала в республике правительственный кризис. Игор Матович лишился поста вице-премьера и возглавил Минфин.

Всего Словакией было приобретено 200 тысяч доз "Спутника V". Около полутора месяцев назад Минздрав республики сообщил, что РФ выкуплено назад 160 тысяч доз вакцины.

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