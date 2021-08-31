Пентагон бросил в Афганистане служебных собак

Правозащитники утверждают, что животных ждут пытки.

Американская организация American Humane, отстаивающая права животных, раскритиковала действия властей США во время эвакуации армейских подразделений из Афганистана.

Глава American Human Робин Ганцерт оказался потрясен сообщениями о том, что американское правительство бежит из Кабула, оставляя в городе смелых служебных собак, работавших на армию США:

Теперь их ждут пытки и смерть от рук наших врагов.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Кабульский аэропорт, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев, перешел под контроль движения "Талибан"*.

Ранее Pravda.Ru писала, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал обстановку в Афганистане "критической".

*Террористическая группировка, запрещенная в России