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США надо "дать по рукам" - иначе русских воруют

Мир

Американцы ведут "охоту" на русских в рамках гибридной войны уже более 10 лет - уверены эксперты. Этот вопрос так и остается открытым, поскольку что с этим делать, мало кто понимает. А уже из разных уголков планеты похищены как минимум 50 граждан России - пишет "Царьград".

США надо "дать по рукам" - иначе русских воруют

Как пояснил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, такая практика - "обычное дело для США", но по сути - это вопиющее беззаконие.

В американских тюрьмах на арестованных оказывается сильнейшее давление. Предлагаются сделки со следствием, чтобы вместо трех пожизненных сроков  выйти на волю спустя какое-то условно-разумное время.

Россияне очень часто  отказываются признавать вину, поскольку обвинения, которые выдвигаются в их адрес, как минимум абсурдны. Поэтому им там хуже всех - заключенные часто не получают медицинской помощи, как  Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнёв. 

Поскольку  США считают весь мир зоной своих "жизненно важных интересов", сопротивляться  им нужно только за счет мощного ресурса.

Последним США арестовали в Швейцарии  бизнесмена в сфере IT-технологий Владислава Клюшина. Это владелец ООО "М13", крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента, министерств и других государственных органов России. Также его считали владельцем (бывшим?) проекта "Незыгарь" в Телеграме.

Этот факт как нельзя лучше показывает, что любой человек с русским паспортом, который хоть как-то может помочь США в борьбе с Россией, может стать целью для похищения. 

Отправившиеся за границу на отдых или по делам за границу бизнесмены, лётчики, компьютерщики, силовики среднего ранга являются легкой добычей. Кроме того, пишет "Царьград", американцы так запугивают и своих граждан, и живущую "наполовину там" пресловутую "российскую элиту".

Россиянам в таких условиях проще всего не ездить в страны,имеющие с США соглашения об экстрадиции и вообще без крайней необходимости не ездить за границу.

Также необходимо на государственном уровне разработать действенные средства и инструменты для наказания сотрудничающих с США стран, осуществивших выдачу россиян. 

Напомним,  Марию Бутину, за то, что она работала "иностранным агентом" в США без регистрации, держали в тюрьме полтора года.  

В 2016 году в тюрьмах России содержались 73 гражданина США, а по официальным данным на июнь текущего года – всего 17 человек, в то время как граждан России в американских тюрьмах, по различным данным, от 100 до тысячи человек. 

Так что любой россиянин, оказавшийся за границей, может стать субъектом интереса американцев.

Последние в силу исторических причин понимают и уважают только силу, поэтому Россия вынуждена искать асимметричный ответ с максимальной эффективностью. 

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Прежде чем ехать за границу подумайте — есть ли к вам вопросы у США
Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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