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Стало известно имя нового президента Эстонии

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Его кандидатуру поддержали 72 депутата парламента страны.

Стало известно имя нового президента Эстонии

31 августа завершился второй тур президентского голосования в парламенте Эстонии (Рийгикогу). Новым президентом страны стал директор Эстонского национального музея Алар Карис.

Во втором туре голосования Карис был единственным кандидатом на пост главы государства. Ранее Республиканская избирательная комиссия сообщала, что перед началом второго тура депутаты могут выдвинуть других кандидатов, для этого нужно было собрать 21 подпись. Парламентарии данной возможностью не воспользовались.

Для того, чтобы быть избранным, кандидату нужно было получить голоса не менее двух третей парламента, то есть 68 голосов из 101. За кандидатуру Кариса проголосовали 72 депутата, всего в мероприятии участвовало 80 депутатов.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в университетах Германии, Великобритании и Нидерландов.

Президент Эстонии избирается сроком на пять лет и не более, чем на два срока подряд.

Ранее Pravda.Ru писала, улучшатся ли отношения Эстонии с Россией после выборов нового президента.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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