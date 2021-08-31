Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической

Министр напомнил, что России пришлось эвакуировать из Афганистана граждан нескольких стран.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания, прошедшего 31 августа, оценил ситуацию в Афганистане.

По словам Шойгу, обстановку в стране можно назвать критической:

Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни.

Также министр отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина российские самолеты военно-транспортной авиации в тяжелейших условиях эвакуировали из Афганистана граждан России и стран ОДКБ — Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана.

Шойгу выступил со словами благодарности в адрес пилотов и всего медицинского персонала и похвалил их за быструю и грамотную работу. К операции привлекались самолеты Ил-76МД и Ил-62.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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