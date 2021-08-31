Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области республики.
Как сообщил в Instagram пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали, президент республики Касым-Жомарт Токаев рассмотрел рапорт Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке и принял её.
Напомним, глава минобороны Казахстана заявил о готовности подать в отставку после произошедшего 26 августа ЧП в воинской части в Жамбылской области.
Как сообщалось ранее, на складе инженерных боеприпасов случился пожар, за которым последовало не менее десятка взрывов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС, в результате инцидента погибли 15 человек, один пропал. В больницы попали около 100 пострадавших.
В связи с произошедшим на складе боеприпасов возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.
После аналогичного ЧП, случившегося в 2019 году в арсенале в городе Арысь, президент Казахстана объявил строгий выговор главе Минобороны республики Нурлану Ермекбаеву.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.