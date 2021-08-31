Министр обороны Казахстана ушёл в отставку после взрывов на складе боеприпасов

Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области республики.

Как сообщил в Instagram пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали, президент республики Касым-Жомарт Токаев рассмотрел рапорт Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке и принял её.

Напомним, глава минобороны Казахстана заявил о готовности подать в отставку после произошедшего 26 августа ЧП в воинской части в Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, на складе инженерных боеприпасов случился пожар, за которым последовало не менее десятка взрывов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС, в результате инцидента погибли 15 человек, один пропал. В больницы попали около 100 пострадавших.

В связи с произошедшим на складе боеприпасов возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

После аналогичного ЧП, случившегося в 2019 году в арсенале в городе Арысь, президент Казахстана объявил строгий выговор главе Минобороны республики Нурлану Ермекбаеву.

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