Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"

Кроме того, Амрулла Салех считает талибов марионетками.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, написал в Twitter, что США решили стать "минидержавой".

По словам Салеха, Афганистан "не увезли в сумке", и страна никуда не денется после отъезда последнего американского солдата. Реки все так же текут, а горы по-прежнему величественны:

Талибы* - непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально.

15 августа отряды движения "Талибан"* вошли в Кабул и захватили президентский дворец. 16 августа было объявлено, что война в Афганистане завершена. Единственной неподконтрольной талибам* провинцией остается Панджшер.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что большая часть людей погибла во время теракта в Кабуле из-за стрельбы американцев.

* Запрещенная в России террористическая организация

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