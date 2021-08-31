Солдаты США оставили талибам* сломанную военную технику

В этот раз перед уходом из Афганистана, который захватили террористы "Талибана"*, солдаты США сломали самолёты, бронеавтомобили, систему противоракетной обороны. По словам руководителя вооружённых сил Кеннета Маккензи, в Кабуле больше нет рабочей американской техники.

По данным генерала, военные Америки вывели из строя:

73 самолёта;

70 бронеавтомобилей;

27 внедорожников Humvee.

"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", — заявил Кеннет Маккензи.

Американские военные больше не контролируют столичный аэропорт. Он находится под властью радикалов "Талибана"*.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, который критикует политику нынешнего лидера Джозефа Байдена, выступил за возвращение всех военных мощностей в Америку. На них, по данным Трампа, потратили 85 миллиардов долларов. Он заявлял, что Вашингтон должен любым способом забрать своё оружие:

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти, демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к чёрту".

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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