Представитель НАТО: конфликт в Донбассе не помешает Украине вступить в альянс

Продолжающиеся военные действия в Донбассе не смогут помешать Украине вступить в Североатлантический альянс, уверен глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

Он уверен в том, что члены альянса не будут против вступления Киева, пишет "Европейская правда".

По словам Винникова, как правило, договоры, составленные с альянсом, не имеют норм, позволяющих странам становиться членами НАТО во время военных конфликтов.

"Главное правило для всех — это полная убеждённость и уверенность в новом члене, поскольку главной задачей для всех стран является их безопасное существование и безопасность соседей", — подчеркнул Винников.

Дипломат посоветовал Киеву "хорошенько подготовиться к тому дню, когда он пополнит ряды альянса".

Напомним, на 31 августа запланирована встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Зеленский планирует обсудить со своим американским коллегой ряд вопросов, одним из которых станет размещение на территории Украины американских военных, чтобы таким образом "на шаг" приблизиться к вступлению в НАТО.

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