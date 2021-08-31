В Польше знают, чего больше всего боится Россия

Россия никогда ничего не боялась, но есть один фактор в отношениях между двумя странами — Украиной и Польшей, который может испугать Москву, пишет польский публицист Ежи Любах в статье "Либо Инициатива трех морей, либо Миттелевропа! ", опубликованной в Gazeta Polska Codziennie.

"Русские могут испугаться, если Польша и Украина объединятся в союз, чтобы продлить завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", который станет петлёй на шее Украины", — отмечает публицист.

В объединении государств Любах предлагает использовать инициативу "трёх морей" — когда смогут объединиться страны ЕС, которые имеют выход к Чёрному, Балтийскому и Адриатическому морям.

"Жители объединившихся государств не обязаны буду пылать любовью к Украине. Им достаточно будет только одной идеи — оградить себя от влияния Москвы", — считает польский журналист.

В статье он обвиняет российские власти в "яростных атаках пятой колонны" на польское руководство, а также в том, что Россия навязывает "своим соседям свои русские устои и порядки".

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