Генерал Маккензи: последний американский солдат покинул Афганистан

Военная миссия Соединённых Штатов в Афганистане окончена, последний американский солдат покинул территорию этой страны заявил накануне на брифинге перед журналистами глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Он напомнил, что американские военные наудились в республики более 20 лет.

Генерал напомнил собравшимся о причинах, которые побудили американское правительство направить в Афганистан военнослужащих.

"Это началось 11 сентября 2001 года, когда произошла серия террористических атак — захват аэропорта, обрушение "башен-близнецов" в Нью-Йорке и нескольких зданий в результате погибло не менее 2977 человек, ещё 24 пропали без вести", — напомнил Маккензи.

Генерал рассказал собравшимся, что Афганистан покинули также все американские граждане. По его словам, правительство США считает, что после ухода последнего американца, Америка больше не будет направлять послов в республику.

Глава военного командования высказался по поводу движения "Талибан"*. По его мнению, "оно (движение — прим. редакции) было полезно для всего мирового сообщества, поскольку в данной ситуации с захватом аэропорта в Кабуле они показали пример сплочённости и чёткого распределения действий.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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